MotoGP | Espargarò nella ghiaia e i marshall toccano con le mani una zona pericolosa della moto [VIDEO]

MotoGP GP India 2023 – Continua a tenere banco l’argomento marshall al Buddh International Circuit, teatro del prossimo Gran Premio d’India di MotoGP.

Come evidenziato in un episodio che ha riguardato Aleix Espargarò nelle prove del pomeriggio (un commissario ha provato ad alzare la moto da una zona pericolosa mentre lo stesso Espargarò provata ad uscire dalla ghiaione), la macchina organizzativa del GP non si è fatta trovare pronta al 100% per l’appuntamento, aspetto che sta creando un gran chiacchierare non solo all’interno del paddock, ma anche tra le stesse squadre e i piloti.

Una condizione che MotoGP dovrà assolutamente analizzare e correggere in vista di un’ipotetico impegno a Neuva Delhi per il futuro. Appuntamento a domani mattina per la seconda e ultima sessione di libere, la quale servirà ai piloti per preparare la qualifica e la Sprint in programma alle 12.00.