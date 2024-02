MotoGP | Marc Marquez, massima cautela dopo i test di Sepang [VIDEO]

MotoGP Test Malesia Marquez – Chiacchierando con Vera Spadini a Sky Sport 24, Guido Meda ha tracciato un bilancio dei test in Malesia condotti da Marc Marquez, al debutto con la GP23 del team Gresini.

Nonostante i problemi tecnici del primo giorno e un feeling non ancora perfetto, a causa di uno stile di guida ancora troppo “hondicizzato”, lo spagnolo è riuscito a raccogliere numerosi dati e indicazioni, lavorando ottimamente sia sul passo gara – importanti i riscontri nella simulazione della Sprint Race effettuata ieri – che sul giro secco. Una condizione che secondo Meda lo aiuterà a migliorare in vista delle prossime uscite stagionali in Qatar.

Marquez, ricordiamo, ha scelto di abbandonare Honda per un nuovo progetto e nella stagione che si appresta a partire guiderà la specifica 2023 della Ducati, ovvero quella utilizzata da Pecco Bagnaia, Enea Bastainini, Jorge Martin e Johann Zarco fino al Gran Premio di Valencia andato in scena alla fine del mese di novembre.