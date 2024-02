MotoGP | Acosta, approccio da veterano nella tre giorni di test a Sepang [VIDEO]

MotoGP Test Malesia Acosta – Una delle note lieta della tre giorni di test a Sepang è stata certamente Pedro Acosta, giovane portacolori della Gas Gas.

Come già mostrato nei test di Valencia dello scorso anno, lo spagnolo – pronto ad affrontare la sua stagione da rookie nella massima serie iridata – si è comportato da autentico veterano in Malesia, accumulando chilometri nell’arco dell’intera tre giorni e offrendo ai tecnici feedback fondamentali per lo sviluppo della RC16/2024.

A conferma di tutto ciò, KTM – un pò a sorpresa – gli ha permesso di entrare nelle rotazioni con i piloti ufficiali per l’utilizzo in pista dei nuovi materiali, compreso il nuovo motore sperimentale portato in pista da Brad Binder e Jack Miller nelle prime due giornate di lavoro. Insomma, un buongiorno con i fiocchi che la Casa austriaca spera di apprezzare nuovamente nelle prossime uscite stagionali in Qatar.