MotoGP | Lunedì 12 febbraio la presentazione della KTM 2024

MotoGP KTM Factory Racing 2024 – Lunedì 12 febbraio sarà presentato ufficialmente il KTM Factory Racing che anche in questa stagione schiererà il sud-africano Brad Binder e l’australiano Jack Miller.

Per Brad Binder si tratterà della quinta stagione in sella alla RC16 (e alla sua decima stagione con KTM, ndr), con la prima vittoria ottenuta nel 2020 a Brno. Il rider sud-africano ha chiuso quarto lo scorso Campionato, mentre per Jack Miller sarà la seconda stagione con la casa austriaca, la decima in MotoGP.

I recenti test di Sepang hanno mostrato una RC16 sviluppata in tutte le direzioni, aerodinamica compresa e che proverà a dare del filo da torcere alla migliore moto del lotto, la Ducati Desmosedici GP.

La presentazione potrà essere seguita a partire dalle ore 10:00 sul nostro sito dove seguiranno interviste ai piloti.

3/5 - (2 votes)