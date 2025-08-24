MotoGP | Marc Marquez domina in Ungheria: gli highlights della gara [VIDEO]

MotoGP Highlights GP Ungheria – Fantastica vittoria di Marc Marquez al Balaton Park. Il pilota della Ducati, vola in classifica Mondiale con un vantaggio di 175 punti sul fratello Alex e 227 su Francesco Bagnaia. A completare il podio, Pedro Acosta su KTM e Marco Bezzecchi su Aprilia che ora si trova a -31 da Francesco Bagnaia per il terzo posto in classifica Mondiale.

Paura per la caduta di Enea Bastianini che ha rischiato di venire investito dai piloti che lo seguivano. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota KTM Tech3.

Francesco Bagnaia ha chiuso la gara in nona posizione dopo aver subito il sorpasso di Pol Espargarò a causa di un errore. Il pilota della Ducati si è detto però sollevato in quanto con il cambiamento fatto in questo weekend, è riuscito a ritrovare più confidenza in sella alla moto.

La MotoGP torna in azione il 7 settembre con il Gran Premio di Barcellona.



