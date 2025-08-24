MotoGP | GP Ungheria Gara, Bezzecchi: “E’ stato il massimo che potevo fare”

GP Ungheria Balaton Park Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha chiuso al terzo posto il Gran Premio d’Ungheria, 14esima tappa della MotoGP 2025 corso sul nuovo tracciato del Balaton Park.

Partito dalla seconda casella dello schieramento, si è ritrovato in testa alla prima curva, una posizione mantenuta fino all’11esimo giro, quando è stato passato dal dominatore della stagione, Marc Marquez. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfono di Sky Sport.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025

“Purtroppo sono due weekend dove non iniziamo con il piede giusto, ma siamo riusciti a metterci una pezza. Mi è mancato qualcosa in staccata, ho dovuto mettere la soft perché mi serviva l’extra grip in frenata. Non mi aspettavo che calasse così in fretta, è stata una sorpresa quando Marc (Marquez) è arrivato, ho provato a tenerlo dietro ma ho iniziato ad andare in difficoltà e poi mi ha passato Acosta. E’ stata una delle gare più dure dell’anno, ma con un buon risultato. Marc è molto a posto, chiaramente è fortissimo, è a posto lui in generale e quando sei veloce di tuo e poi tutto ciò che ti circonda è a posto, fai la differenza. Io sono contento perché ho dato tutto. All’inizio mi sono trovato subito davanti, ho cercato di non esagerare, ad un certo punto Marquez ha sorpassato Morbidelli e ho provato ad incrementare perché non sapevo cosa aspettarmi dalla gomma. L’unica opzione era farmi passare e fare una bagarre, ce l’ho fatta finché ci sono riuscito ma era molto veloce anche lui. E’ stato il massimo che potevo fare perché di passo ero più lento dei VR46, andiamo a Barcellona, una pista che mi piace e speriamo di confermarci.”

Foto: Michelin

