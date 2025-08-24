MotoGP | GP Ungheria Gara, Bagnaia: “Tornato ad essere più padrone della mia moto”

GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – Weekend difficile quello ungherese per Pecco Bagnaia, chiuso però con il sorriso visto il ritrovato feeling con la Ducati Desmosedici GP 25 nella gara domenicale.

Il risultato non è stato eccellente, Bagnaia ha chiuso nono a 14.854s dalla vetta, ma partiva dalla quinta fila, 13esimo tempo ed inoltre ha avuto scontare anche un long-lap penalty, commettendo anche un errore.

Sensazioni positive che sembrano tornate, almeno in parte, ecco cosa ha detto il tre volte iridato ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara Gp Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025

“La gara è andata così perché ci sono delle regole da rispettare, sono andato lungo, stavo recuperando sul gruppo davanti e un over feeling mi ha portato a sbagliare in due occasioni. Sono andato lungo, Binder era già lì, ho perso otto decimi. E’ andata così perché stavo guidando bene, dopo la modifica di ieri sono tornato ad essere più padrone della mia moto. Il passo gara era buono, da podio, bisogna ripartire da qui e stare sereni, ripartendo da questa posizione. Non voglio dire che ci siamo ma riuscire ad avere un feeling per essere in grado di forzare l’ingresso dietro a qualcuno, è stato un cambio grosso ma che ci porterà ad ottenere molto. Oggi che il ritmo è stato più veloce, è stato positivo, è stato bello vedere le differenze e riuscire a sentire un cambio di mappe. Positivo. Quando parti da dietro non sai mai cosa può succedere, nella Sprint mi sono trovato meglio ma non riuscivo a sfruttare il potenziale, cosa che ho fatto oggi. Dopo che guidi otto mesi con la stessa moto, fai fatica ad abituarti ad altro ma eravamo in una situazione troppo complicata. Alla fine, stavo facendo fatica ma ottenevo dei terzi posti, ho vinto una gara e ho fatto delle pole, si cercava il dettaglio. Nelle ultime gare ho faticato molto, qua non sono mai stato dentro i dieci, era fondamentale fare un cambio che avesse un senso. Fortunatamente siamo andati nella direzione che mi ha dato di più.”

