MotoGP | Lights Out Gala, cala il sipario sul 2023

MotoGP Lights Out Gala 2023 – Al Pabellon Fuente San Luis di Valencia si sono celebrati i MotoGP Beats: Lights Out Gala, che hanno premiati i migliori piloti del Motomondiale 2023.

Presentato da Gavin Emmett e Alina Marzi, gli attori principali sono stati il Campione del Mondo MotoGP Pecco Bagnaia (Ducati Team), che ha avuto l’onore di posizionare la sua targa sulla famosa Torre dei Campioni della MotoGP per il secondo anno consecutivo, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) e Jorge Martin (Prima Pramac Racing). che hanno ritirato le loro medaglie di bronzo e argento.

Premiati anche i Campioni del mondo Moto2 e Moto3, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) e Jaume Masia (Leopard Racing). Sul red carpet, Jack Appleyard ha consegnato altri riconoscimenti. Ducati e Prima Pramac Racing si sono guadagnate i titoli di Costruttori e Squadre, mentre ha vinto il Premio Agostini per il miglior sorpasso del 2023 Marc Marquez.

Premiati anche i secondi classificati della Moto2 e della Moto3, rispettivamente Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) e Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) e i piloti arrivati terzi nelle classi intermedie e leggere, Fermin Aldeguer (CAG SpeedUp) e David Alonso (Valresa GASGAS Aspar Team).

Red Bull KTM Ajo in Moto2 e Liqui Moly Husqvarna Intact GP in Moto3 hanno ritirato i trofei dei Team, e anche i premi Costruttori in Moto2 e Moto3. Sono andati rispettivamente a Kalex e KTM i premi per i costruttori in Moto2 e Moto3.

Sono stati assegnati anche i premi Tissot Pole of Poles, e sono stati i tre Campioni del Mondo del 2023 a ricevere i premi in ogni classe: Bagnaia, Acosta e Masia. A Bagnaia è stato anche consegnato il BMW M Award.

È stata celebrata anche una storica stagione MotoE 2023, con il terzo posto di Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE), il secondo posto di Jordi Torres (Openbank Aspar Team) e il Campione Del mondo Mattia Casadei (HP Pons Los40) che hanno festeggiato le loro brillanti stagioni, mentre HP Pons Los40 ha collezionato con ottimi risultati il titolo delle squadre.

