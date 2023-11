MotoGP | Di Giannantonio rimane in Top Class, correrà con la Ducati nel Team VR46

MotoGP Ducati VR46 – Fabio Di Giannantonio rimarrà in MotoGP e correrà con la Ducati del VR46 Racing Team, quella lasciata libera da Luca Marini (passato in Repsol Honda).

Il pilota romano dopo le ultime convincenti prestazioni è riuscito a convincere i vertici del Team e Valentino Rossi, e in Qatar era anche arrivata la prima vittoria in Top Class.

Il #49 affronterà quindi la sua terza stagione nella massima serie e cercherà di continuare a crescere per confermarsi tra i big della MotoGP.

Nel ristretto circolo dei vincitori di una gara in MotoGP dopo il Gran Premio del Qatar, Fabio vestirà il giallo fluo del Team di Tavullia per la sua terza stagione nella Top class (oltre alla vittoria, anche un podio in Australia nel 2023, un podio nella Sprint in Qatar nel 2023 e una pole position al Mugello nel 2022 ndr).

Per uno tra i piloti più promettenti del vivaio italiano grazie al secondo posto nel Campionato Moto3 nel 2018 e otto podi nella classe intermedia (una vittoria al GP di Spagna 2021, ndr), l’obiettivo è continuare a crescere in questa categoria ed essere tra i protagonisti.

Per “Diggia” primo appuntamento con la nuova squadra già domani quando scenderà in pista per la prima giornata di test del 2024.