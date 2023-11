MotoGP | Ufficiale, Luca Marini correrà con la Honda Factory

MotoGP Repsol Honda – Luca Marini, attuale pilota Ducati Mooney VR46, correrà con la Honda Factory, quella lasciata libera da Marc Marquez, che farà invece il passaggio opposto, direzione Ducati Gresini.

La notizia era stata da noi anticipata nei giorni scorsi ed ora è arrivata anche l’ufficialità. Il #10 da martedì sarà in sella alla RC213V che tanto ha fatto tribolare sia i piloti ufficiali Marc Marquez e Joan Mir, che i SAT, Alex Rins (unico però ad aver vinto una gara con la moto della casa dall’ala dorata nel 2023, ad Austin, ndr) e Takaaki Nakagami.

Una grande sfida per il pilota pesarese, che però si “libera” della chioccia di Valentino Rossi (suo fratello, ndr), per approdare in una casa ufficiale che gli darà pieno appoggio per sviluppare una moto che con ogni probabilità avrà delle concessioni, così come accadrà alla Yamaha.

Il #10 vestirà quindi i colori pluri-iridati del Repsol Honda Team e affiancherà il confermato Joan Mir. Marini ha firmato un contratto biennale e sarà con la casa di Tokio almeno fino al 2025.

