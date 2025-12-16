MotoGP | Marc Marquez torna alla Honda? “Nel 2027 scelta più difficile della mia carriera”

Ducati MotoGP 2027 – Mentre continua il suo recupero dopo l’infortunio al braccio infortunato in Indonesia, Marc Marquez parla anche del mercato piloti 2027, anno in cui cambierà il regolamento della Top Class.

Il nove volte iridato, approdato in Ducati dopo una vita in Honda, sa benissimo che nessuno potrà garantire la moto migliore, troppi i cambiamenti, riduzione della cilindrata a 850cc, niente abbassatori, riduzione dell’aerodinamica e pneumatici Pirelli.

Qualcuno parla di un suo ritorno in Honda, ma al momento sono solo speculazioni. Ecco cosa ha detto il #93 della “Rossa” così come riportato da AS.com.

Dichiarazioni Marc Marquez Mercato Piloti MotoGP 2027

“Alla fine sono in Ducati, ho la moto migliore e sono nella squadra migliore. Questo (2027) sarà il mercato più complesso di tutta la mia carriera MotoGP, perché fino ad ora non avevano mai cambiato le regole, ma le gomme o qualche dettaglio. Ora è difficile sapere quale sarà la moto migliore o quale sarà il progetto migliore per te. Nessuno può prometterti quale sarà la moto migliore, devi seguire il tuo istinto.”

4.2/5 - (18 votes)