MotoGP | KTM Tech3 2026, Bastianini: “Siamo pronti a combattere”

Questa mattina, il team Red Bull KTM Tech3 ha svelato i nuovi colori per la stagione MotoGP 2026. Il team cerca riscatto dopo un 2025 deludente, soprattutto Enea Bastianini. Il pilota riminese, ha dichiarato che nonostante le difficoltà, la scorsa stagione è servita come esperienza e guarda con ottimismo al Campionato.

Dichiarazioni Enea Bastianini, Presentazione Red Bull KTM Tech3

“È stato così importante riflettere sul 2025 perché è stato un anno complicato, credo, ma anche in un certo senso è stato positivo perché ho imparato molto. Il 2026 sarà diverso perché conoscerò meglio la moto, il team. Penso che sarò molto più forte. Sono motivato a tornare in carreggiata perché voglio combattere di nuovo per qualcosa di importante. Quest’anno penso che la factory sarà molto forte. Ho visto molto potenziale, soprattutto durante il test di Valencia l’anno scorso. Penso che siamo pronti a correre, pronti a combattere”

4/5 - (4 votes)