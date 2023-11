MotoGP | KTM e il mix di idee sulla moto di Miller a Lusail [VIDEO]

MotoGP GP Qatar KTM – Durante la diretta delle pre-qualifiche valide per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP, Antonio Boselli ha analizzato il mix di idee presenti sulla RC16 che Jack Miller sta portando in pista a Lusail, precisando come la moto firmata da KTM porti con se non solo varie soluzioni “originali”, ma anche delle componenti ispirate a Ducati e Aprilia, ovvero le “regine” di questo campionato.

Una combo che mira a garantire ai piloti un pacchetto competitivo e completo non solo per il finale di questa stagione, ma anche e soprattutto in ottica 2024. Brad Binder, ricordiamo, ha chiuso le sessioni odierne con il quarto tempo, mentre l’australiano non è riuscito a fare meglio dell’11° crono. Appuntamento a domani per le terze libere, le quali anticiperanno non solo le qualifiche, ma anche la gara Sprint da 100 km che assegnerà i primi punti del fine settimana.