MotoGP | Gp Qatar Day 1, Vinales: “L’obiettivo era l’accesso alla Q2”

MotoGP Qatar Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, con il terzo tempo.

Nelle dichiarazioni dopo la sessione, Vinales ha condiviso la sua prospettiva sulla giornata, sottolineando l’obiettivo principale di garantirsi l’accesso alla Q2. Nonostante la rapida velocità mostrata, il pilota spagnolo rimane concentrato sul percorso di miglioramento, consapevole delle sfide che la gestione delle gomme su un nuovo asfalto può presentare. Vinales ha sottolineato l’importanza di un’efficace preparazione, suggerendo che chi saprà gestire al meglio le condizioni avrà vantaggi sia nella Sprint sia nella gara. Concludendo, ha elogiato le prestazioni della RS-GP in queste condizioni, evidenziando il continuo impegno e lavoro necessario nella competizione feroce della MotoGP.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Qatar MotoGP 2023

“Oggi come ogni venerdì l’obiettivo era l’accesso alla Q2. Essere stati così veloci è comunque positivo, anche se abbiamo ancora tanto da migliorare. La gestione delle gomme con questo nuovo asfalto è una incognita per tutti, e chi lavorerà meglio nella preparazione avrà vantaggi sia nella Sprint sia nella gara. È comunque evidente il buon livello della RS-GP in queste condizioni, se pensiamo a una settimana fa in Malesia: a conferma che, nella MotoGP, non devi mai smettere di impegnarti e di lavorare”.

