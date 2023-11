MotoGP | Gp Qatar Day 1, Bagnaia: “Siamo veloci, venerdì fantastico” [VIDEO]

MotoGP GP Qatar Ducati – Pecco Bagnaia si è detto molto soddisfatto della prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar, 19esima gara del Motomondiale 2023.

Il pilota piemontese della Ducati è stato molto veloce sia con gomme usate che nuove e l’ottavo posto poteva essere il terzo se il giro veloce non gli fosse stato cancellato a causa di una bandiera gialla.

Ricordiamo che al momento il vantaggio in classifica su Martin, oggi settimo, è di 14 punti e, se dovesse chiudere il weekend con 37 punti in più rispetto allo spagnolo, si aggiudicherebbe matematicamente il titolo 2023.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Qatar MotoGP 2023

“Da questa mattina abbiamo abbassato solo un ‘pelo’ davanti la moto, non abbiamo fatti altre modifiche. Non è il caso di toccare nulla, la moto funziona perfettamente. Mi sono trovato veramente bene, è stato un venerdì fantastico e siamo veramente veloci, sia con le gomme nuove che con quelle usate. Purtroppo mi hanno tolto il giro veloce per la bandiera gialla, sarei potuto essere tra i primi tre ma sono contento di tutto. Ci voleva un venerdì così, vedo due Aprilia veloci, quelle di Fernandez e Vinales ma secondo me siamo molto veloci.”





