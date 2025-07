MotoGP | Insta360 Ace Pro 2 MM93 Edition, a tu per tu con Marc Marquez

MotoGP 2025 – Marc Marquez non ha bisogno di presentazioni, otto volte iridato in carriera, sei volte in MotoGP, sta letteralmente dominando la stagione 2025 della Top Class in sella alla sua Ducati Desmosedici GP Factory.

Nel tempo libero, durante i suoi allenamenti in moto, utilizza la Insta360 Ace Pro 2, che montata sulla sua moto, ha catturato la sua velocità da record e le sue abilità mozzafiato con un POV immersivo in 8K a 30fps.

Il pilota di Cervera si è voluto spingere oltre ed insieme ad Insta a creato la Insta360 Ace Pro 2 MM93 Edition, una versione personalizzata dell’avanzata action camera 8K, pensata appositamente per gli appassionati di motociclismo.

Sulla Insta360 dedicato allo spagnolo c’è il #93 e una targhetta personalizzata, inoltre ha anche lo “Stats Dashboard” che consente di monitorare in tempo reale tutti i dati della guida e di sincronizzarli direttamente con il video, il tutto con un’interfaccia dedicata a Marquez.

Qual è stata la tua prima impressione sulla Insta360 Ace Pro 2?

MM93: “Mi è davvero piaciuta. Insta360 mi aveva detto che si trattava di una action camera, e quando l’ho provata ho subito capito che era di qualità premium, come le altre camere che uso abitualmente. Non appena ho potuto, l’ho montata sulla moto e ho fatto qualche giro: sono rimasto davvero colpito. Poi Insta360 mi ha proposto di realizzare una versione personalizzata, e ho accettato senza esitazione. Spero che tutti i miei fan possano usarla sulle loro moto.”

Sappiamo che sei un grande fan della GO 3S. Cosa rende diversa la Insta360 Ace Pro 2?

MM93: “La qualità e la fluidità delle riprese mi hanno davvero sorpreso. Sono abituato a ottenere immagini nitide con le camere Insta360, ma filmare in 8K direttamente in pista è un vero salto di qualità. Posso vedere ogni minimo dettaglio come con una videocamera professionale, ma con un dispositivo abbastanza piccolo da poterlo montare comodamente sulla mia moto.”

Come ti hanno aiutato le camere Insta360 durante le tue sessioni di allenamento?

MM93: “La qualità dei prodotti Insta360 è davvero eccezionale. Per me è fondamentale che tutto sia semplice da usare. Istintivamente sai come maneggiare la camera, e questo è essenziale: anche se un prodotto è ottimo, se è complicato o difficile da usare, le persone si perdono. Per esempio, metto sempre la Insta360 GO 3S dentro il casco e uso la Insta360 X5 per registrare i miei allenamenti. Sono intuitive da usare e facili da rivedere quando torno a casa, e questo mi aiuta davvero tanto.”

Hai in programma di condividere qualche video girato con la Insta360 Ace Pro 2 con i tuoi fan?

MM93: “Sì, assolutamente. Mi piace molto rimanere in contatto con i miei fan, e condividere momenti come gli allenamenti mi dà sempre una bella sensazione. Farlo con la Insta360 Ace Pro 2 renderà questo legame ancora più forte, perché i video saranno incredibilmente realistici. Spero anche che possa ispirare altri a provarla.”

Quali sfide hai affrontato con la tua moto attuale?

MM93: “In MotoGP ci sono sempre sfide. Anche quando la moto è in perfette condizioni, può succedere qualcosa ad ogni curva. Durante la gara che ho vinto in primavera [Gran Premio YPF Energía de Argentina 2025], stavo semplicemente controllando il distacco alla fine, ma ho rallentato troppo in una curva e ho perso l’anteriore. Questo è ciò che rende la MotoGP così emozionante: può succedere di tutto.”

Hai qualche consiglio per i piloti?

MM93: “Il talento è importante se vuoi vincere, ma non basta. Per diventare il migliore, devi lavorare ogni giorno, cercare sempre di migliorarti e accettare che, a volte, ci saranno piloti più forti di te. L’importante è imparare da loro. Vale lo stesso per Insta360: devono osservare cosa fanno i concorrenti per continuare a evolversi. Io faccio lo stesso, guardo sempre cosa fanno gli altri, perché è così che si cresce e si punta ad essere i migliori.”

4.7/5 - (7 votes)