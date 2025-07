MotoGP | Gp Repubblica Ceca 2025, Michelin: “Felici di tornare a Brno”

MotoGP Gp Repubblica Ceca Michelin – Il Motomondiale dopo la gara del Sachsenring arriva in Repubblica Ceca, esattamente a Brno, teatro della dodicesima tappa della MotoGP 2025.

Dopo cinque anni di assenza, il circuito di Brno torna nel calendario della MotoGP. Questo luogo è parte integrante della storia delle corse motociclistiche di alto livello, avendo ospitato le sue prime competizioni motociclistiche negli anni ’30, quando era conosciuto come Masaryk.

Nel corso del tempo, il tracciato originario, che misurava 29 km, si è ridotto a 11 km e infine agli attuali 5,403 km. Il dislivello tra il punto più alto e quello più basso è di 73 metri, sottolineando il suo carattere unico e rendendolo il tracciato più ondulato del calendario.

Vanta 14 curve, di cui 6 a sinistra, oltre a 5 rettilinei dove le moto possono superare i 310 km/h. Si tratta di un circuito che richiede prestazioni equilibrate, dove la maneggevolezza della moto e la qualità degli pneumatici faranno tutto il differenza.

Trattandosi di un circuito “nuovo” in termini di asfalto, Michelin offrirà ai suoi partner tre scelte di mescole simmetriche (Soft, Medium, Hard) per lo pneumatico anteriore e tre mescole asimmetriche (Soft, Medium, Hard) per il posteriore. Il lato destro del battistrada sarà rinforzato per far fronte al maggior numero di curve a destra.

In caso di pioggia, Michelin fornirà la sua gamma Power Rain in mescola Soft e Medium sia per l’anteriore che per il posteriore, seguendo lo stesso profilo della gamma Power Slick.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“Siamo molto felici di tornare sul circuito di Brno, non è solo una location bellissima, ma è anche un weekend di gara dove i fan arrivano da tutta Europa, sia dall’Est che dall’Ovest, e dove lo spettacolo è sempre intenso. Da un punto di vista tecnico, vediamo questo tracciato come una sfida perché è il più ondulato della stagione, con dislivelli impressionanti. Inoltre, poiché l’asfalto è stato completamente rifatto, abbiamo pochissimi dati sulle sue proprietà. Due team hanno condotto dei test e hanno segnalato un buon grip e una superficie liscia, ma mancano ancora feedback sul comportamento termico della pista, la cui natura scura dovrebbe favorire la ritenzione del calore. Abbiamo anche esaminato i dati di un circuito dal profilo simile, come il Mugello in Italia. Tra questa analisi pre-gara e i test cruciali del venerdì, crediamo che i nostri partner troveranno la giusta combinazione per esibirsi.”