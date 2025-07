MotoGP | GP Repubblica Ceca 2025: Conferenza Stampa piloti e Jorge Martin in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa Brno – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Brno dove, alle 16:00 si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio della Repubblica Ceca alla quale parteciperanno Francesco Bagnaia, Luca Marini e Brad Binder. Alle 16:30 ci sarà una conferenza stampa straordinaria con Jorge Martin che ritorna a gareggiare dopo il lungo infortunio.

Il GP di Brno torna nel 2025 dopo l’ultima edizione del 2020. Si corre sul circuito moderno costruito nel 1987, lungo 5.403 km.

Honda domina la storia di Brno con 19 vittorie, seguita da Yamaha (12) e Ducati (3). KTM ha vinto nel 2020 con Brad Binder.

Marc Marquez ha vinto 3 volte a Brno ed è tra i pochi in griglia con podi e pole su questa pista. Ducati punta a estendere due record: la 92esima partenza consecutiva in prima fila ed il 78esimo podio consecutivo.

CONFERENZA STAMPA JORGE MARTIN

16:49 “Impossibile sapere quando tornerò competitivo. Sono qui per competere, per dare il mio meglio e penso che fosse importante tornare prima della pausa estiva in modo da poter trarre delle conclusioni. Io sono certo di poter tornare al livello dell’anno scorso, io sono stato fuori per tanto tempo in nove mesi ho corso solo una gara. Ho bisogno di prendermi del tempo e chissà se domani sarò terzo o quindicesimo”

16:48 “Capisco le opinioni dei fans, io pensavo che quella fosse la cosa migliore per il mio futuro, spero che alcuni di loro torneranno al mio fianco ma a dire il vero non mi concentro sulle critiche”

16:45 “Quando ero in ospedale non sapevo se sarei tornato a correre, ci sono stati altri dubbi. Sono dubbi professionali, a livello personale cercavo solo di mantenere la calma”

16:44 “Ringrazio Aprilia per il lavoro che staranno facendo e forse in futuro dirò a Massimo ‘Grazie per avermi tenuto qui’. Ora è tempo di lavorare2

16:43 “Ho sofferto tanto quando ero in ospedale ma poi mi sono allenato alla perfezione, il coraggio che so di avere mi aiuterà per il resto della mia carriera”

16:42 “Non voglio più parlare della clausola, non sono un idiota, tutta questa situazione non si sarebbe verificata se non ci fosse stata quella clausola. La cosa importante è che sono tornato in Aprila e direi di chiuderla qui”

16:39 “Si sente la tensione ma l’aspetto più importante tra team e pilota è comunicare. Non penso di dover chiedere scusa, per me è importante avere una famiglia. Ho parlato già con loro, siamo tutti insieme, non sarà semplice ma lotteremo”

16:38 “Prima di tornare a correre volevo che tutto fosse chiuso, non volevo lotte con Aprilia. Non potevo andare in pista con tutta questa storia. Vedo come Aprilia si è evoluta e questo mi ha fatto cambiare idea”

16:36 “Ho chiesto la possibilità di fare dei test che mi era stata negata e da lì, ho preso la mia decisione. Se non fossi stato in ospedale, tutto questo non sarebbe successo. Non sono contento di essere qui oggi, preferirei stare da solo. Sono entusiasta ma non mi piace essere qui in sala stampa”

16:34 “La Honda era un’opzione ma non era l’unica. I rapporti sono come delle montagne russe, ti innamori e poi litighi ma se ti piace l’altra persona, lotti per stare insieme e per raggiungere gli obiettivi comuni. C’è stata una lotta ma è il momento di tornare uniti e abbiamo l’obiettivo comune di vincere”

16:33 “Non ho rimpianti, quello che ho fatto era quello che pensavo fosse la scelta migliore per il mio futuro. Nessuno può capire cosa si prova ad essere in ospedale con 12 costole rotte senza dormire”

16:35 “Mi sento meglio, ho lavorato tanto a livello mentale, chiaramente ho bisogno di ore sulla moto. Il test è stato fantastico, ho lavorato tanto sulla mia condizione. Ho sentito il potenziale della moto, devo fare le mie congratulazioni a Marco e alla squadra”

16:30 Martin: “Sono felice di essere tornato, sono stati mesi difficili per me. Sono contento di dire che continuerò con Aprilia anche nel 2026. Voglio spiegare quello che è successo, avrei dovuto farlo prima. Dopo i vari infortuni, ho cominciato ad avere tanti dubbi anche su me stesso, ho voluto prendere la decisione di provare Aprilia per alcune gare e poi attivare la clausola. Aprilia mi ha negato questo e lo capisco, da quel momento ho dovuto lottare per provare a passare ad un altro progetto, avrei potuto continuare ma credo che nella vita bisogna prendere delle decisioni. Marco e Aprilia stanno facendo un ottimo lavoro e sono pronto a dare il massimo per raggiungere grandi risultati insieme”

16:27 Termina qui la prima parte della conferenza stampa, a tra poco con Jorge Martin

16:16 Bagnaia: “Ho smesso di fare paragoni con l’anno scorso, so che quel potenziale adesso non c’è. Questo rende le cose più semplici per me e per il team, ci serve comprendere che dobbiamo prendere tutto in modo positivo per tornare in vetta. Quando parti dalla quarta fila non puoi aspettarti più di tanto, al Sachsenring ho cercato di recuperare, tanti altri piloti sono caduti quindi le condizioni non erano facili”

16:15 Binder su limite più grande KTM: “E’ difficile da capire ma nelle ultime due gare, sembra che abbiamo trovato la strada. All’inizio c’era molto chattering, ci vuole più aderenza al posteriore”

16:14 Bagnaia su aspettative stagione: “La stagione non è ancora finita, forse posso riprendermi e ribaltare la situazione. Dalla Thailandia sono arrivate le difficoltà, due piloti hanno lavorato meglio di me, altri piloti sono stati più veloci. Ho dovuto capire che era necessario fare un passo indietro, ora dobbiamo tornare a lavorare per tornare al mio livello. Non mi aspettavo di faticare così tanto”

16:10 Bagnaia su prima parte di stagione: “Non voglio prendere in considerazione l’anno scorso, altrimenti mi darei 5. Ma penso di potermi dare un 6, ho lavorato bene in alcune situazioni, a volte è necessario calmarsi e parlarne con il proprio team. Valuto di più gli ultimi GP rispetto alla prima parte dove c’era del caos”

16:09 Bagnaia su ritorno Martin: “Dovrà ripartire dopo quello che gli è successo. Dopo un periodo come questo deve mantenere la calma, restare tranquillo, cercando di trovare il ritmo senza pressione, senza porsi nessun obiettivo, deve semplicemente ripartire e cercare di divertirsi. Io sono contento di rivederlo, è bello avere il campione del mondo di nuovo in pista ma dovrà ripartire con calma”

16:06 Marini: “E’ stato un periodo molto difficile, i primi giorni dopo l’infortunio sono stati critici. Poi le cose sono andate più rapidamente, ho recuperato molto velocemente, ho fatto una bella gara anche se ho avuto un po’ di fortuna per le cadute davanti a me. Ho provato la moto dopo l’infortunio qui a Brno, senza spingere e devo dire che la pista è fantastica, l’asfalto è incredibile e spero che in futuro si possa avere questa qualità anche in altre piste. Futuro? Siamo sempre stati vicini al rinnovo, ho sempre avuto un ottimo rapporto con Alberto e tutto il management. Siamo tutti contenti”

16:04 Binder: “Qui ho dei bei ricordi, pazzesco che sono passati 5 anni dalla mia vittoria. Positivo per me, ho tenuto ottimi risultati anche in Moto3 e Moto2. Non vedo l’ora di salire sulla mia KTM. Penso che queste curve più lunghe, possano aiutarci a fare meglio ma molto lo capiremo domani, pare che ci sia un buon grip, i tempi nei test sono stati veloci e mi aspetto che sia una pista molto veloce”

16:01 Bagnaia: “Brno è una delle piste più belle che abbiamo, misto di piste, simile al Mugello ma con frenate più forti. Con il nuovo asfalto sarà una pista diversa. Penso che la Ducati in passato era andata bene, la nostra moto si addice bene ad ogni pista. Anche le Yamaha saranno competitive qui. Farò del mio meglio, quello che stiamo facendo negli ultimi GP, aumenta il nostro potenziale. Cerchiamo di lottare per il secondo posto e poi vedremo se possiamo lottare per la vittoria”

16:00 Inizia la conferenza stampa!

