MotoGP | Incidente Bagnaia, l’evoluzione degli airbag [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini incidente Bagnaia – Durante Paddock Live Show di ieri pomeriggio, approfondimento che va in onda subito dopo le sessioni su Sky Sport MotoGP, Antonio Boselli ha mostrato – grazie alla collaborazione di Alpinestars – gli airbag installati sulle tute dei piloti, i quali hanno protetto Francesco Bagnaia nel terribile incidente di domenica scorsa a Barcellona.

Una tecnologia all’avanguardia, studiata dal marchio italiano grazie alla collaborazione degli stessi piloti, che da qualche anno a questa parte ha reso le tute dei veri e propri gioielli. La tuta dell’italiano, nella fattispecie, ha protetto non solo durante l’urto con l’asfalto dopo il violento highside, ma anche nello scontro con la moto di Brad Binder. Fortuna si, ma anche tanto lavoro, a conferma del grande impegno che si sta portando avanti negli ultimi anni sul fronte sicurezza. Bagnaia, ricordiamo, nonostante l’impatto non ha subito alcuna frattura ed è presente in pista a Misano per il week-end di gara in corso svolgimento.





