MotoGP | Melandri e il futuro di Marquez: “Sceglierà per tornare a vincere” [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini Marquez Gresini – Intervistato da Antonio Boselli a Misano, Marco Melandri ha espresso il proprio parere sul possibile approdo di Marc Marquez in Gresini nel 2024, precisando come lo spagnolo – a prescindere dal lato economico – prenderà la propria decisione focalizzandosi su unico e solo obiettivo, ovvero la vittoria.

Se Marquez sceglierà la Ducati del team italiano, infatti, lo farà per inseguire il primato e per tornare ad esprimersi al proprio livello di guida. Un binomio clamoroso che ovviamente costringerebbe Honda ad andare sul mercato, oltre che ad avviare un nuovo progetto tecnico in vista dell’immediato futuro.

Lo spagnolo, ricordiamo, scenderebbe in pista l’anno prossimo con la specifica 2023 della GP, visto che per una clausola dell’attuale contratto con Honda non potrebbe prendere in mano una moto ufficiale per la stagione 2024.





