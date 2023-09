MotoGP | Bagnaia, i dettagli della tuta indossata nell’incidente [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini incidente Bagnaia – Al termine delle sessioni di ieri a Misano, Antonio Boselli – in collaborazione con la Alpinestars – ha mostrato la tuta che Pecco Bagnaia indossava nell’incidente di domenica scorsa a Barcellona, sottolineando quanto il sistema degli airbag abbia protetto il pilota italiano da conseguenze ben peggiori.

La tuta dell’italiano, nella fattispecie, ha protetto non solo durante l’urto con l’asfalto dopo il violento highside (i cuscinetti di protezione, dati alla mano, si sono attivati grazie ad una serie di sensori circa mezzo secondo prima dell’impatto), ma anche nello scontro con la moto di Brad Binder.

Fortuna si, ma anche tanto lavoro, a conferma del grande impegno che si sta portando avanti negli ultimi anni sul fronte sicurezza. Bagnaia, ricordiamo, nonostante l’impatto non ha subito alcuna frattura ed è presente in pista a Misano per il week-end di gara in corso svolgimento.





