MotoGP | Marc Marquez re di Aragon: gli highlights della gara [VIDEO]

1043 giorni dopo, Marc Marquez torna a vincere. Nella pista dove c’è una curva che porta il suo nome, l’otto volte iridato chiude un weekend praticamente perfetto, dominato fin dalle prove libere e a seguire con Pole Position, vittoria nella Sprint Race e nella gara principale. Il pilota del team Gresini Racing lascia Aragon con un bottino di 37 punti che lo mette in terza posizione in classifica Mondiale a -70 dalla vetta. I giochi sono ancora aperti!

Weekend da dimenticare per Pecco Bagnaia, coinvolto in un incidente con Alex Marquez, per il quale la direzione gara non ha preso provvedimenti. Fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti.

Tornando alla classifica della gara, in seconda posizione troviamo la Ducati Pramac di Jorge Martin che ora comanda il Mondiale con +23 su Bagnaia, davanti alla KTM GASGAS di Pedro Acosta.

Quarto posto per la KTM Factory di Brad Binder davanti alla Ducati Lenovo di Enea Bastianini e a Franco Morbidelli con la Ducati del team Pramac.Dopo l’infortunio alla spalla riportato in Austria, Fabio Di Giannantonio chiude settimo, davanti al suo compagno di squadra del team Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi.

Chiudono la TOP 10, la Yamaha di Alex Rins e la KTM di Jack Miller.