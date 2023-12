MotoGP | I desideri dei piloti della Top Class per il 2024

MotoGP 2024 – I piloti della MotoGP attraverso un video pubblicato sul sito ufficiale hanno espresso i loro desideri per il 2024, sia lato professionale che personale.

Pecco Bagnaia si è augurato di vincere gare come nel 2023 e nella mia vita privata, avere un matrimonio bello e speciale.

Jorge Martin vorrebbe essere Campione del Mondo e felice come in questo momento della sua vita, mentre Marc Marquez, passato dalla Honda alla Ducati, si augura di stare bene fisicamente.

Marco Bezzecchi vorrebbe vincere al Mugello e stare bene in famiglia e con il suo cane. Ecco i desideri di tutti i piloti della MotoGP.

Desideri piloti MotoGP 2024

Pecco Bagnaia: “Divertirsi ad andare forte e vincere gare come nel 2023. E nella mia vita privata, per avere un matrimonio bello e speciale.”

Jorge Martin: “Il mio desiderio per il 2024 è quello di diventare Campione del Mondo MotoGP ed essere felice come lo sono ora.”

Marco Bezzecchi: “Vincere al Mugello, perché è il GP d’Italia. E di essere felice con la mia famiglia e il mio cane.”

Brad Binder: “Ho due desideri per il 2024: il primo, diventare Campione del Mondo MotoGP. E il secondo e mantenere la mia famiglia sana e salva.”

Johann Zarco: “Fare qualche podio e suonare musica migliore con gli amici.”

Aleix Espargarò: “Vincere il titolo con Aprilia e continuare a divertirmi con la mia famiglia per sempre.”

Maverick Vinales: “Diventare un pilota incredibile. Il mio desiderio per le gare del 2024 è di vincere 10 gare. Sono desideri, non è vero?”

Luca Marini: “Lottare per il Campionato del Mondo nella classe MotoGP ed essere felice con la mia famiglia.”

Alex Marquez: “Essere campione del mondo di MotoGP e, a livello personale, salute alla mia famiglia, ai miei amici e a tutte le persone che amo.”

Fabio Quartararo: “Il mio augurio per il 2024 è quello di essere campione del mondo avere una buona salute per la mia famiglia e i miei amici.”

Jack Miller: “Essere campione del mondo e, personalmente, godermi l’anno con la mia famiglia.”

Fabio Di Giannantonio: “Il mio augurio per il 2024 è quello di finire la casa dei miei sogni e conquistare vittorie in MotoGP.”

Franco Morbidelli: “Il mio augurio per il 2024 è di avere un grande anno in MotoGP e spero che tutti intorno a me siano al sicuro.”

Marc Marquez: “Nelle corse, il mio desiderio è quello di non avere infortuni. E personalmente, è solo la salute.”

Enea Bastianini: “Voglio arrivare alla fine della stagione lottando per il Campionato del Mondo e continuare a godermi la vita come sempre.”

Miguel Oliveira: “Nel 2024 non voglio che nessun pilota mi colpisca facendomi cadere. Mi auguro anche molte vittorie e di continuare ad avere una famiglia felice e in crescita.”

Augusto Fernandez: “I miei desideri per il prossimo anno sono di vincere una gara in MotoGP e che mio fratello finisca gli studi universitari.”

Takaaki Nakagami: “Ottenere la mia prima vittoria in MotoGP e avere una nuova fidanzata.”

Alex Rins: “Vincere con Yamaha. E personalmente, mi piacerebbe imparare cose nuove e passare molto tempo con la mia famiglia.”

Joan Mir: “In MotoGP voglio fare molti podi e ottenere anche diverse vittorie. E prego per la salute della mia famiglia e delle persone che conosco.”

Pedro Acosta: “Il mio augurio per il 2024 è di avere una buona stagione in MotoGP e la salute di tutti quelli che mi circondano.”

Raul Fernandez: Voglio lottare per le vittorie in MotoGP e mantenere lo stesso rapporto con la mia famiglia.”

