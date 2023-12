MotoGP | Una tempesta distrugge la casa di Casey Stoner

MotoGP – Una terribile tempesta ha colpito l’Australia e in maniera pesante alcune aree della Gold Coast, case distrutte e scenario terribile per gli abitanti della zona.

Tra questi anche il due volte Campione del Mondo Casey Stoner, che ha visto distrutta la casa che divide con la moglie e le due figlie.

Forti tempeste, tra cui piogge torrenziali, grandine e venti fino a 100 km/h hanno lasciato migliaia di persone senza elettricità e molte case e strutture sono state gravemente danneggiate, purtroppo ci sono state anche una dozzina di vittime.

L’ex pilota di Ducati e Honda tramite i social ha lanciato un appello per dare una mano a chi è in difficoltà.

Dichiarazioni Casey Stoner Tempesta Australia

“Non sono sicuro che qualcuno sappia quanto sia stata grave la tempesta in alcune aree della Gold Coast, le foto non rendono giustizia all’enorme quantità di danni nella nostra zona, e se hai delle mani disponibili per aiutare le persone che hanno perso le loro case, so che c’è bisogno di un’enorme quantità di aiuto. Siamo così fortunati che tutti nella nostra casa siano al sicuro e anche se ci sono molti danni alla nostra proprietà, non siamo i più bisognosi!”

4.5/5 - (2 votes)