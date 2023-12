MotoGP | Casey Stoner: “Non dobbiamo emulare la Formula 1”

Elettronica, Politica MotoGP e Formula 1 – Casey Stoner come risaputo non è mai stato un grande sostenitore dello sviluppo dell’aerodinamica, dell’elettronica e delle alette delle nuove MotoGP che stanno portando le Moto a velocità mai viste prima.

Secondo il due volte Campione del Mondo della MotoGP (nella foto insieme a Jorge Lorenzo, ndr) occorre stabilità nei regolamenti per fare in modo che case come Kawasaki e Suzuki che si sono ritirate a causa di problemi finanziari, possano investire a lungo termine.

L’australiano ha anche sottolineato come la MotoGP non deve emulare la Formula 1, perchè le moto sono molto diverse dalle auto in quanto a spazio occupato in pista. Ecco cosa ha dettp in un’intervista rilasciata a TNT Sports.

Dichiarazioni Casey Stoner Direzione e Problemi MotoGP

“Continuiamo a pensare che non si possa fermare questa progressione, ma si può, specialmente in un campionato di prototipi. Non abbiamo bisogno di queste tecnologie per le strade e quindi possiamo regolamentare ciò che facciamo. Abbiamo bisogno di un insieme di regole che vadano avanti per 10 anni. I costruttori entrano, sanno quanto possono allocare per un budget, in modo realistico. Riportiamo Suzuki, Kawasaki e altri costruttori. Sanno che le regole sono le stesse per 10 anni, non saranno costantemente indietro, dicendo ‘ora non abbiamo un budget per questo’. C’è molto in corso che tutti pensano stia andando avanti. Ma devono rallentare. Non c’è stata una sola gara quest’anno con tutti i piloti in sella.”

Dichiarazioni Casey Stoner MotoGP Rischio Emulazione Formula 1

“Ho l’impressione che stiamo cercando costantemente di emulare la Formula 1, tranne che abbiamo molta più elettronica. Non dobbiamo emulare la Formula 1. Creiamo le corse perché le nostre moto sono larghe un piede e mezzo e ne puoi inserire otto in una curva. Non puoi farlo in F1. Non dovremmo cercare di emularli con le gare sprint. Lasciatele per quello che sono. Avresti gli stessi piloti in sella ogni settimana.”

