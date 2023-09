MotoGP | Honda lavora per la rivoluzione: presto l’annuncio del nuovo project leader [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Honda – Si lavora senza sosta in Giappone per garantire un futuro roseo alla struttura tecnica della HRC. Secondo quanto dichiarato da Antonio Boselli, a prescindere dalla presenza o meno di Marc Marquez nella line-up ufficiale della squadra, la Casa nipponica ufficializzerà a breve un nuovo project leader, a cui spetterà il compito di dare una sterzata dopo le deludenti performance dell’ultimo periodo.

Questo nuovo tecnico, probabilmente europeo e non giapponese, dovrà prendere per mano la squadra e portarla, ovviamente nel tempo, ad allinearsi nuovamente alle performance che stanno mostrando le case europee, Aprilia e Ducati nella fattispecie. Appuntamento a stanotte per le qualifiche ufficiali e per la Sprint che assegnerà i primi punti di questo fine settimana mondiale sul circuito di Motegi, in Giappone.