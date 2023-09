MotoGP | Gp Giappone Day 1, Marc Marquez: “Sarei potuto essere in Q2 per la velocità mostrata”

GP Giappone MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez non è riuscito a centrare la Top Ten e il conseguente accesso diretto in Q2 nel Gran Premio del Giappone.

L’otto volte iridato della Honda ha commesso un errore al primo tentativo andando largo, ha poi “pagato” le bandiere gialle esposte per la caduta di un altro pilota e poi è caduto alla curva 1 nell’ultimo tentativo.

Per il #93 si tratta della 20esima caduta in stagione, una stagione difficile che potrebbe portarlo lontano dalla Honda direzione Ducati Gresini.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Giappone MotoGP 2023

“Sarei potuto essere in Q2 per la velocità mostrata, ma sono accaduti fatti che non me lo hanno permesso. Con la prima gomma ho fatto un’errore all’ultima curva, con la seconda sono stato sfortunato per la bandiera gialla. Vedremo se domani riusciremo a mostrare la stessa velocità. Poi nell’ultimo tentativo sono caduto alla curva 1.”

That's crash number 20 for @marcmarquez93 this season! 💥 The 8-time World Champ blew his Q2 hopes with this costly crash in the late stages of Practice 😕#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/rOj6YZ0b8u — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

