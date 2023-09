MotoGP | Ducati, il commento di Tardozzi dopo le pre-qualifiche di Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Ducati Tardozzi – Moderata soddisfazione di Davide Tardozzi al termine delle pre-qualifiche valide per il Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Il Team Manager della Ducati ha promosso il lavoro svolto sulla GP23 di Pecco Bagnaia, con quest’ultimo che è riuscito non solo a migliorare il feeling in fase di frenata, ma anche a “parzializzare” il problema dello scivolamento del posteriore. Indicazioni importanti che gli hanno permesso di chiudere le prove del pomeriggio con il secondo tempo, ad un tiro di schioppo dal miglior tempo ottenuto da Brad Binder.

Appuntamento a stanotte per le qualifiche ufficiali e per la Sprint che assegnerà i primi punti di questo fine settimana mondiale sul circuito di Motegi, in Giappone.