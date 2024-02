MotoGP | Honda e Yamaha, problemi di gioventù dopo i test di Sepang [VIDEO]

MotoGP Test Malesia Honda Yamaha – Intervenuto a Sky Sport 24, Guido Meda ha tracciato una panoramica della tre giorni di test della MotoGP sul tracciato di Sepang, in Malesia, ponendo particolare attenzione alla situazione tecnica di Honda e Yamaha, squadre chiamate al riscatto dopo l’ultima annata fallimentare. Per quanto riguarda la prima, la nuova moto ha offerto tanti spunti interessati ed è stata promossa da tutti i piloti, Luca Marini compreso, anche se ovviamente ci sarà molto da lavorare per perfezionare un pacchetto di fatto nuovo.

Capitolo diametralmente opposto invece per la seconda: la nuova M1, dalle prime voci giunte da Sepang, sembra essere migliorata sul fronte motore, autentico tallone d’Achille delle ultime due specifiche, ma sembra non aver ancora risolto la problematica del grip al posteriore. Una condizione che dovrà spingere i tecnici a lavorare in vista della prossima sessione di lavoro in programma a Losail, a pochi giorni dal debutto mondiale fissato per il 10 marzo.