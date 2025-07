MotoGP | Gp Germania: pole di Marquez, Zarco e Bezzecchi in prima fila

MotoGP Gp Germania Qualifiche – La pioggia non ferma Marc Marquez, che al Sachsenring ha centrato la settima pole stagionale, 73esima in MotoGP, 101esima in carriera, ottava sul circuito tedesco.

L’otto volte iridato della Ducati l’ha ottenuta sotto una pioggia battente con il crono di 1:27.811, un pole “sudata” vista la forma di Johann Zarco sul bagnato (con gomma media, uno dei pochi, ndr), che dopo la vittoria di Le Mans, ha chiuso secondo a soli 0.151s dal #93 della Ducati.

Ottimo terzo tempo e prima fila per Marco Bezzecchi, che in sella all’Aprilia RS-GP Factory è staccato di 0.421s dalla vetta confermando il suo buon momento di forma dopo il doppio podio di Assen. L’ultima volta che il “Bez” era in prima fila era nel Gran Premio d’Indonesia 2024, 12esima prima fila in Top Class.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Franco Morbidelli, che in sella alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team è purtroppo scivolato all’ultimo tentativo mentre era a casco “rosso”. Nessuna conseguenza per l’italo-brasiliano che avrà accanto a se la KTM Factory di Pedro Acosta e la Ducati GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez.

Fabio Quartararo in sella alla Yamaha ha chiuso settimo a 1.439s e condividerà la terza fila con Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 del VR46 Racing Team, il più veloce sull’asciutto, ndr) e Jack Miller (Yamaha Pramac, scivolato ad inizio sessione, ndr).

Decimo tempo e quarta fila per la KTM Factory di Brad Binder, seguito da uno “spento” Pecco Bagnaia, mai protagonista in queste qualifiche e lontano 1.942 dal suo compagno di squadra Marc Marquez. Non ha un giro cronometrato Maverick Vinales, caduto subito e non più rientrato ai box. Lo spagnolo del Team KTM Tech3 è passato al centro medico ma non si hanno ulteriori informazioni.

Non hanno passato la Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini (Honda Factory), che scatterà dalla 15esima casella e il tester Aprilia Lorenzo Savadori, 20esimo.

Assente Enea Bastianini (KTM Tech3), in ospedale a causa di un forte attacco di appendicite.

