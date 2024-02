MotoGP | Aprilia, aerodinamica fiore all’occhiello della nuova RS-GP [VIDEO]

MotoGP Test Malesia Aprilia – Bilancio “neutro” per l’Aprilia al termine della tre giorni di test pre-season della MotoGP sul tracciato di Sepang, in Malesia. Intervistati alla fine dell’ultima sessione di lavoro, i piloti – Maverick Vinales e Aleix Espargarò – hanno tracciato un bilancio sulla nuova RS-GP, precisando come tra i punti forti ci sia certamente l’aerodinamica, la quale ha reso la moto più stabile e “fisica”.

Aspetti importanti che, se perfezionati, possono rivelarsi un punto a favore rispetto agli altri competitor. Aprilia, ricordiamo, ha presentato tante soluzioni interessanti, tra cui un “codone” alquanto particolare, ed è lecito aspettarsi ulteriori novità prima del debutto in Qatar fissato per 10 marzo. Rimandato, invece, il motore, ancora non in linea con il livello espresso da Ducati. Un aspetto su cui Noale dovrà lavorare in vista delle prossime uscite.