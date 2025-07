MotoGP | GP Germania Day 1, Morbidelli: “Venerdì migliore del solito”

GP Germania Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Giornata positiva quella di Franco Morbidelli al Sachsenring, 11esima tappa della MotoGP 2025.

L’italo-brasiliano del VR46 Racing Team ha lavorato molto al box, sia nel turno mattutino che nelle pre-qualifiche e alla fine ha chiuso sesto, centrando l’accesso diretto in Q2. Ecco cosa ha detto il #21 della Ducati

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Germania Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“È stata una giornata positiva, abbiamo lavorato con diverse gomme e provato varie cose sul setting. Quando era il momento del time attack, il tempo è stato sufficiente per passare alla Q2. Sono felice perché questo venerdì è stato migliore del solito. Dobbiamo ancora lavorare su qualcosa, oggi ho faticato con il grip al posteriore, ma siamo lì e il weekend è iniziato bene. C’è ancora qualcosa da migliorare per lottare per il podio sia domani che domenica. Il meteo sarà cruciale, vediamo cosa succederà.

2.7/5 - (9 votes)