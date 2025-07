MotoGP | GP Germania Prove, Marc Marquez: “Concentrato nel capire le gomme” [VIDEO]

MotoGP Ducati Lenovo Sachsenring – Terzo tempo per Marc Marquez nel turno di Prove del Gran Premio di Germania, valido per l’accesso in Q2. Il pilota del team Ducati, ha preferito concentrare il lavoro odierno sulle gomme perché per domani è prevista pioggia mentre per domenica si prevede gara asciutta. Lo spagnolo inoltre, in caso di pioggia, promette calma, soprattutto se dovrà lottare con chi non è in lotta per il titolo.

Dichiarazioni Marc Marquez, Prove GP Germania

“Sono molto contento, è vero che abbiamo fatto un solo time attack, il tempo del primo è stato forte, non so se potevo arrivarci perché non ho provato ma mi sono concentrato molto a provare di capire le gomme perché c’è la prossima volta che si gira con l’asciutto sia domenica per la gara. Abbiamo lavorato bene, abbiamo capito cosa mi serve e soprattutto mi sento bene come al solito ma in questa pista ancora di più con la gomma usata. Con la pioggia è più difficile tutto, c’è sempre un punto interrogativo, non sai mai il feeling. Proviamo a non esagerare, fare un bel sabato e capire cosa succede nel campionato, se qualcuno è davanti ma è indietro nel campionato, va bene così”