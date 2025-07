MotoGP | GP Germania Prove, Quartararo: “Dobbiamo lavorare sul passo gara”

MotoGP Sachsenring Monster Energy Yamaha – Segnali incoraggianti per Fabio Quartararo nelle Prove del Gran Premio di Germania al Sachsenring. Il pilota francese ha ottenuto il quarto tempo a meno di mezzo secondo dal miglior crono siglato da Fabio Di Giannantonio. Una prestazione solida che lo conferma tra i più competitivi del weekend.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, Prove GP Germania

“Sappiamo di poter essere veloci sul giro secco, ma dobbiamo lavorare sul passo gara. In realtà, non è tanto una questione di passo quanto di aderenza e di far scivolare meno la moto, così da non consumare troppo la gomma e non farla surriscaldare. La sensazione sull’ anteriore è ottima, non ho provato le altre moto, ma penso che la nostra sia una delle migliori da questo punto di vista però per quanto riguarda il bilanciamento, speriamo di riuscire a fare un passo avanti anche in questo ambito”