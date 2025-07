MotoGP | GP Germania Day 1, Bagnaia: “Nuovo telaio? Pro e contro”

GP Germania Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia sta cercando da inizio stagione il giusto feeling con la nuova Desmosedici GP 25 e la Ducati non sta lasciando nulla al caso.

Al Sachsenring, teatro dell’11esima tappa della MotoGP 2025, un “nuovo” telaio (in realtà scartato nei test invernali, ndr) e un serbatoio diverso, non hanno ancora convinto il pilota di Chivasso, che ha comunque centrato la Q2 con il nono tempo.

Ecco cosa ha detto il tre volte iridato ai microfoni di Sky Sport, dove ha specificato che domani il nuovo telaio sarà accantonato per poter essere poi utilizzato in piste con poco grip.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Germania MotoGP 2025

“Era importante riuscire a trovare qualcosa che facesse la differenza visto che quest’anno qualsiasi cosa abbia provato mi ha sempre dato lo stesso feeling. Avevamo accettato il rischio di poter essere fuori ma abbiamo lavorato bene, sul ritmo eravamo abbastanza veloci, con la soft dietro ho accusato il calo da un run all’altro, al terzo run sono andato più veloce e questo è positivo. Dopo nel time attack, fai più fatica ma ho sbagliato io a spingere in un certo modo in una pista dove il tempo lo fai in percorrenza in uscita. Nel secondo tentativo ero molto veloce ma sono andato lungo, peccato ma inizio positivo. Nuovo telaio? Pro e contro, a volte è meglio lasciare tutto com’è. Tendevo ad avere ancora più movimenti davanti soprattutto sui freni e qui dove devi fare ingressi in velocità non aiuta, meglio avere una moto che gira meno ma è più stabile per domani. Per domani torniamo indietro, è un telaio con un grande potenziale e in piste con poco grip può aiutare.”

