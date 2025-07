MotoGP | GP Germania 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

10:39 Passo in avanti delle KTM! Vinales al comando con 1:28.474 davanti ad Acosta

10:30 TOP 10: M.Marquez, Morbidelli, Acosta, Zarco, Miller, Bezzecchi, Vinales, A.Marquez, Binder e Quartararo

10:24 Morbidelli sale in seconda posizione

10:21 Davanti a tutti c’è M.Marquez con 1:29.084 davanti ad Acosta e Morbidelli. Quarto Miller, a seguire: Bezzecchi, Vinales, Binder, A.Marquez, Quartararo e Bagnaia a chiudere la TOP 10

10:18 In questo momento sono in corso le FP2 che si disputano con asfalto umido per la pioggia caduta nelle precedenti sessioni

Diretta Qualifiche GP Germania MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Sachsenring, dove, a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Germania! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche era stato Fabio Di Giannantonio che aveva preceduto Alex e Marc Marquez. Quarto tempo per Fabio Quartararo, seguito da Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Nono tempo per Pecco Bagnaia.

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1: Maverick Vinales (KTM Tech3), 11esimo, Johann Zarco (Honda LCR), 12esimo, il rookie Aprilia Trackhouse Ai Ogura, 13esimo, il team-mate di quest’ultimo Raul Fernandez, 14esimo, Joan Mir (Honda Factory), 15esimo, il rookie Ducati Gresini, Fermin Aldeguer, due volte a terra senza conseguenze, 16esimo, Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) 17esimo, il rientrante Luca Marini (Honda Factory) 18esimo, Alex Rins(Yamaha Factory) 19esimo e il tester Aprilia, Lorenzo Savadori. 20esimo.

Fabio Di Giannantonio il più veloce delle Pre-Qualifiche GP Germania MotoGP 2025

Foto Gallery Pre-Qualifiche GP Germania Sachsenring MotoGP 2025