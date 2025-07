MotoGP | GP Germania Prove, Marini: “Soddisfatto di come abbiamo iniziato”

MotoGP Honda HRC Sachsenring – Dopo aver saltato tre Gran Premi a causa del brutto infortunio riportato a Suzuka, Luca Marini è tornato e si è subito messo al lavoro per valutare la sua condizione fisica. Il pilota del team Honda HRC, ha concluso il turno di Prove del Gran Premio di Germania in diciottesima posizione a tre decimi dal suo compagno di squadra, Joan Mir. Luca deve ancora trovare la perfetta forma fisica ma si è detto soddisfatto di quanto svolto oggi in pista.

Dichiarazioni Luca Marini, Prove GP Germania

“Oggi abbiamo mantenuto le sessioni piuttosto brevi, volevamo capire la situazione senza stressare troppo il mio corpo in vista di sabato e domenica. Mi manca forza nel braccio sinistro, quindi con tutte le curve a sinistra è un po’ complicato mantenere una posizione costante. Anche quando sei al 100%, il Sachsenring è una pista molto fisica. Dopo questo periodo di pausa, mi manca anche un po’ quella sensazione che serve quando monti una gomma nuova per attaccare davvero. Abbiamo semplicemente bisogno di più tempo ma sono soddisfatto di come abbiamo iniziato”