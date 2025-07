MotoGP | GP Germania Day 1, Alex Marquez: “Importante essere in Q2”

GP Germania Ducati Gresini MotoGP 2025 – Buona giornata per Alex Marquez al Sachsenring, dove il pilota del Gresini Racing è sceso in pista dopo l’operazione alla mano sinistra infortunata ad Assen.

Il #73 della Ducati si è detto abbastanza contento, sia della prestazione (secondo tempo assoluto nelle pre-qualifiche, ndr) che del dito da poco operato, che alla fine lo infastidisce soprattutto nei long-run.

Ecco cosa ha detto il più piccolo dei fratelli Marquez, che ai microfoni di Sky Sport si è detto abbastanza contento.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Germania MotoGP 2025

“Sono abbastanza contento, ho provato a fare tre time attack perché così era meno stressante per il dito, è andata bene. Oggi era importante essere in Q2 perché sembra che domani pioverà tutto il giorno, il dito non è male, quando faccio il long run mi dà fastidio, ma per il momento va bene. Questo pomeriggio ho preso degli antidolorifici. Tecnicamente abbiamo fatto dei passi avanti, questa mattina non sono andato al limite perché non mi sentivo al 100%, oggi abbiamo fatto un passo avanti ma soffriamo ancora con il grip, soprattutto con la media perché cala un po’ troppo.”

