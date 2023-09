Moto2 | Ufficiale, Celestino Vietti in KTM Ajo nel 2024: “Grande opportunità”

Vietti Red Bull Ajo KTM – Celestino Vietti correrà nel 2024 nel Team Red Bull Ajo Moto2, uno dei più importanti e titolati della classe intermedia del Motomondiale.

Nomi come Miguel Oliveira, Brad Binder, Jorge Martin, Tetsuta Nagashima, Remy Gardner, Raul Fernandez, Augusto Fernandez e Pedro Acosta hanno vinto gare e campionati (nel 2021 e nel 2022, e Acosta attualmente guida la competizione del 2023) con il Team Ajo.

L’attuale pilota Fantic Racing ha già vinto sei gare tra Moto3 e Moto2 e ha imparato le complessità della Moto2 nel 2022 e nel 2023. Vietti fa parte della VR46 Academy di Valentino Rossi e ora si unisce al programma KTM per raggiungere i prossimi obiettivi della sua carriera.

Dichiarazioni Celestino Vietti Ingaggio KTM Red Bull Ajo 2024

“Sono super emozionato. È una grande opportunità per me, quindi sono molto felice della notizia. Devo dire grazie a KTM e Aki Ajo per aver creduto in me. Inoltre, grazie a VR46 Riders Academy Management, perché senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe possibile. Abbiamo ancora molta strada da fare prima della fine di questa stagione, quindi devo finire questa nel migliore dei modi con la mia squadra attuale. Mi hanno aiutato a raggiungere molti ottimi risultati quest’anno. Mi permetteranno di avere la fiducia necessaria per iniziare bene la nuova stagione. Grazie mille e ci vediamo nel 2024.”

