MotoGP | Gp Barcellona Prove Libere 1: Acosta precede Zarco e Marquez, disastro Bagnaia

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Prove Libere 1 – Pedro Acosta su KTM ha stabilito il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalunya MotoGP, 15esima tappa del Motomondiale 2025.

Il pilota della casa austriaca ha portato la sua RC16 in vetta con il crono di 1:38.979, crono ottenuto al 16esimo dei 19 passaggi effettuati, ma da specificare con gomme nuove sia all’anteriore che al posteriore.

Stessa soluzione adottata anche da Johann Zarco, che in sella alla Honda del Team LCR ha chiuso secondo a 0.095s dallo spagnolo.

Terzo, ma con gomme usate e migliore fino a che i primi due non hanno montato le nuove, il leader della classifica iridata Marc Marquez, che ha girato con un’anteriore da 12 giri e una posteriore che ne aveva addirittura 19.

In pratica sul passo l’otto volte iridato della Ducati è apparso imbattibile, così come dimostrato da sette gare a questa parte.

Dietro #93 della “Rossa” si è piazzato il rientrante Maverick Vinales (KTM Tech3), anche lui così come i primi due con gomme nuove sia all’anteriore che al posteriore.

Mix con anteriore nuova e posteriore usata (19 i giri, ndr) per Alex Marquez, che chiude quinto in sella alla Ducati GP 24 del Gresini Racing.

Gomme nuove per Luca Marini, che porta la Honda Factory in sesta posizione, davanti ad altri tre piloti che hanno sfruttato il vantaggio della gomma nuova, nell’ordine Brad Binder su KTM, settimo, Marco Bezzecchi su Aprilia, ottavo e la wild-card Honda Aleix Espargarò, nono.

Decimo Enea Bastianini, che in sella alla KTM RC16 del Team Tech3 è staccato dalla vetta di 0.626s, con gomma anteriore nuova e posteriore usata di 11 giri. Per la “Bestia” anche un problema tecnico che lo ha costretto a rientrare a piedi ai box.

Jack Miller, fresco di rinnovo contrattuale con la Yamaha Pramac, è 11esimo, davanti all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, al team-mate Miguel Oliveira e alla seconda RS-GP 25 del Trackhouse Racing, quella del giapponese Ai Ogura,14esimo a 0.941s dalla vetta.

Solamente 15esimo tempo per il rookie Fermin Aldeguer, che però ha girato sempre con le stesse gomme, portando a ben 19 giri sia l’anteriore (soft) che la posteriore (media) Michelin.

Il pilota del Gresini Racing è seguito dalla Yamaha Factory di Alex Rins, dalla Ducati GP 25 del VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio, 17esimo, dalla seconda M1 Factory, quella di Fabio Quartararo e dalla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli.

Ventesima posizione per la Honda RC213V Factory di Joan Mir (15 giri di gomme sia all’anteriore che al posteriore, ndr), seguito dalle Aprilia di Jorge Martin (che ha lavorato con gomme usate, con 10 giri all’anteriore soft e ben 20 alla posteriore media, ndr) e del tester Lorenzo Savadori.

Irriconoscibile Pecco Bagnaia, che dopo la modifica effettuata in Ungheria si era dimostrato fiducioso nella giornata di giovedì. Il tre volte iridato della Ducati è penultimo, davanti al solo Somkiat Chantra, rookie del Team Honda LCR rientrante da un infortunio.

Il #63 della “Rossa” paga ben 1.556s dalla vetta e a parità di gomme con il suo team-mate Marc Marquez (stesso numero di giri, ndr) accusa un gap di oltre un secondo dallo spagnolo, esattamente 1.337s, un distacco abissale.

Non l’inizio di weekend che si aspettava il piemontese, che vede un solo pilota dietro a se in queste FP1 catalane.

