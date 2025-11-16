MotoGP

MotoGP | GP Valencia: vittoria di Bezzecchi su Fernandez e Di Giannantonio, gli highlights [VIDEO]

Caduta di Bagnaia dopo un'entrata di Zarco, martedì i test IRTA

di Jessica Cortellazzi16 Novembre, 2025
MotoGP | GP Valencia: vittoria di Bezzecchi su Fernandez e Di Giannantonio, gli highlights [VIDEO]

Highlights MotoGP GP Valencia – Marco Bezzecchi ha chiuso la sua prima stagione con Aprilia con la vittoria nel Gran Premio di Valencia. Un binomio vincente che sperare il team di Noale per il 2026, in ottica Mondiale. Molto originale il festeggiamento del Bez che ha fatto la proposta di matrimonio proprio alla sua RSGP!

A concludere il podio un’altra Aprilia: quella del team Trackhouse di Raul Fernandez; terzo posto per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che si riconferma dopo la buona prestazione della Sprint di ieri.

Momento incredibile al via con la caduta di Franco Morbidelli in griglia di partenza dopo aver tamponato Aleix Espargarò. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46, ha riportato la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra e non potrà prendere parte ai test.

Altra gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, caduto dopo un’entrata molto aggressiva di Johann Zarco.

Non è ancora arrivato il momento delle vacanze perché martedì, team e piloti saranno impegnati nella giornata di test IRTA, sempre a Valencia.

MotoGP | Gp Valencia: Bezzecchi cala il tris, Di Giannantonio è terzo


