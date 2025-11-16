MotoGP | GP Valencia: Bezzecchi, “Stagione? Mi do un 6.5”

GP Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi ha chiuso la stagione MotoGP con una vittoria nel Gran Premio di Valencia, corso sul circuito intitolato a Ricardo Tormo.

Il pilota riminese dell’Aprilia partito in testa dopo la pole position, ha saputo resistere alla rimonta del compagno di marca Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), mantenendo sangue freddo e concentrazione fino all’ultimo giro.

La sua vittoria è stata la conferma di una crescita mentale e tecnica che ha caratterizzato tutto il Campionato. Nel dopo gara Bezzecchi ha ripercorso le emozioni della corsa, il legame speciale con la sua squadra e il significato di una stagione che ha segnato un punto di svolta per lui e per Aprilia.

Dopo il successo ha “sposato” la sua RS-GP25, un “matrimonio” già in programma a Portimao, ma poi rimandato. Ecco cosa ha detto i “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Valencia Aprilia MotoGP 2025

“È stato sicuramente un grandissimo finale di stagione, su questo non c’è dubbio. Per quanto riguarda la gara Raul (Fernandez) mi ha messo davvero a dura prova perché è stato bravissimo, soprattutto nel finale. Però all’inizio avevo costruito bene la gara e mi ero creato un margine che sapevo di poter gestire. Chiaramente gli ultimi due giri non sono stati facili, ma la volevo davvero di brutto e ho provato in tutti i modi a restare super concentrato, senza sbagliare nulla. Per fortuna è andato tutto liscio.”

Scenetta Matrimonio con Aprilia RS-GP25

“A Welkom non ci ho pensato onestamente. Questa ‘boiata’ va avanti da un sacco, solo che a Portimao mi sono dimenticato di farla, preso dall’emozione, e quella era stata una vittoria davvero bella. Non che questa non lo sia stata, però in quel momento non l’ho fatta e quindi oggi fortunatamente ho potuto riprenderla. Non era per quel motivo lì (Valentino Rossi che bacia la sua M1 dopo la vittoria in Sud Africa, la prima con la Yamaha, ndr), era più una cosa tra me e Baiocco (coach Aprilia, ndr), come sempre.”

Rapporto con Aprilia e la squadra

“Ho un bellissimo rapporto. In realtà ho sempre ringraziato le mie squadre anche in passato, perché alla fine lavorano per me ed è doveroso mostrare rispetto e gratitudine. Quest’anno però è stato un caso un po’ atipico, perché mi sono trovato spesso da solo, nonostante ci fosse Sava (il tester Lorenzo Savadori, ndr). Per quanto riguarda le gare, non voglio dire che fossi l’unico, perché c’è sempre Trackhouse, però nella squadra Factory sì, e quindi hanno dovuto dare davvero tanto. Mi sembra giusto ricordarlo ogni volta e ringraziarli.”

Voto alla stagione Marco Bezzecchi

“Direi 6 e mezzo perché l’inizio non è stato un granché. So che sono il pilota che ha vinto di più in una stagione con Aprilia, però il voto non cambia, rimane sempre 6 e mezzo.”

Avversari Ducati

“Hanno vinto il mondiale, hanno due piloti primo e secondo, hanno vinto il mondiale costruttori e quello team. Noi siamo sempre gli stessi, dobbiamo impegnarci e cercare di raggiungerli.”

Foto: Valter Magatti

