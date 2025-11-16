MotoGP | Gp Valencia: Bezzecchi cala il tris, Di Giannantonio è terzo

MotoGP Gp Valencia Gara – Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima gara “lunga” della stagione della MotoGP, disputata sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Il pilota dell’Aprilia, che partiva dalla pole position, ha dominato, portando a casa la terza vittoria della stagione dopo quelle di Silverstone e Portimao (pilota più vincente in una stagione per Aprilia, ndr), sesto successo in MotoGP, 12esimo in carriera.

L’Aprilia festeggia anche con Raul Fernandez, che regala alla casa veneta una doppietta, con la famiglia Fernandez che si porta a “casa” il successo di Adrian in Moto3 e il secondo posto di Raul in MotoGP.

La Ducati viene “salvata” da Fabio Di Giannantonio, che dopo una bella lotta con Pedro Acosta, “strappa” il terzo posto al pilota della KTM, portando la GP 25 del VR46 Racing Team sul terzo gradino del podio.

“Diggia” chiude la stagione con il quarto podio nelle gare domenicali e una GP 25 sempre difficile da mettere a punto e che gli ha fatto vivere una stagione altalenante chiusa con il sesto posto.

Dietro ad Acosta che ha chiuso quarto si sono classificati i piloti del Gresini Racing Fermin Aldeguer ed Alex Marquez, con il rookie che ha passato proprio nel finale il suo team-mate e vincitore della Sprint del sabato.

Settima posizione per la Honda Factory di Luca Marini, che con questo risultato perde le concessioni “D” e passa alle “C”, meno gomme e test solo con piloti non ufficiali.

Una scelta quella della casa di Tokio che potrebbe essere discutibile visto quanto hanno aiutato le concessioni “D”, ma i giapponesi non hanno tenuto conto di questo fattore, cercando il miglior risultato possibile.

In Top Ten anche Brad Binder con la KTM, 11esimo, Jack Miller con la Yamaha Pramac ed Enea Bastianini con la KTM del Team Tech3.

A punti anche Miguel Oliveira con la seconda Yamaha Pramac, Johann Zarco con la Honda del Team LCR, Joan Mir con quella Factory, Alex Rins con la Yamaha Factory e Nicolò Bulega (sostituisce il convalescente Marc Marquez in sella alla Ducati Factory, ndr) che bissa il 15esimo posto del Portogallo e che prende un altro punticino.

Gara da dimenticare per Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia. Il primo (Ducati GP 24 VR46 Racing Team) ha tamponato Aleix Espargarò al termine del giro di ricognizione, cadendo e poi ritirandosi con la moto malconcia.

Il secondo è stato buttato fuori pista nel corso del primo giro da Zarco (penalizzato con un long-lap Penalty, ndr) chiudendo una stagione da incubo nel peggiore dei modi, nella ghiaia.

Caduti senza conseguenze anche Ai Ogura e Fabio Quartararo, mentre si sono ritirati Jorge Martin, Maverick Vinales e Aleix Espargarò.

La classifica iridata si conclude con la doppietta dei fratelli Marquez (con Marc Campione del Mondo per la nona volta, ndr), Bezzecchi terzo, Acosta quarto, Bagnaia quinto, Di Giannantonio sesto, Morbidelli settimo, Marini tredicesimo e Bastianini quattordicesimo.

Foto: Valter Magatti

