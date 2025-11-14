MotoGP | GP Valencia, Tardozzi su Bagnaia: “Abbiamo le spalle al muro” [VIDEO]

MotoGP GP Valencia Ducati Lenovo – Davide Tardozzi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il turno di Prove di Pecco Bagnaia, concluso in quattordicesima posizione. Il pilota piemontese, domani dovrà passare per il Q1 cercando di svoltare il weekend con una buona posizione in qualifica. Il team manager del team Ducati, pur ribadendo la continua fiducia nei confronti di Bagnaia, ha però ammesso che il team ha fatto il possibile per cercare di dare al proprio pilota la fiducia in sella alla moto.

Tardozzi su Bagnaia: “Siamo con le spalle al muro

“Vedere Pecco nelle condizioni in cui è stato nella maggior parte della stagione non è normale considerate le stagioni precedenti. Ducati ha fatto di tutto per cercare di dare a Pecco la confidenza che anche qui sembra non abbia ancora trovato. In tutta sincerità, siamo un con le spalle al muro. Stiamo facendo di tutto ma non abbiamo ancora trovato la quadra per dargli questa confidenza. Ancora oggi purtroppo si è lamentato della mancanza di feeling e questo è quello che l’ha portato a perdere quel decimino o due nel T4. Parlo di spalle al muro nel senso che credo e spero che qualcosa rimediamo qualcosa per vedere Pecco lottare per il podio. La speranza non muore mai perché sappiamo il campione che è”

Tardozzi: “Da lunedì si lavora sulla nuova stagione

“Da lunedì riusciremo a lavorare per la nuova stagione e speriamo di dare a Pecco quel qualcosa in più. Non so ancora quali sono i programmi di prova di Gigi e degli ingegneri, ma è una nuova stagione e vogliamo fare punto e a capo. Ma non perdiamo la speranza di poter mettere domani Pecco in Q2 e farlo lottare per le prime posizioni”

Tardozzi sulle difficoltà di Bagnaia: “Stiamo cercando di capire”

“Qualcosa di nuovo ci sarà (si riferisce ai test di martedì, ndr) non credo che sarà rivoluzionario ma qualcosa ci sarà. Stiamo cercando di capire, con tutta onestà non siamo troppo distanti dalle soluzioni dello scorso anno. Però come dice Pecco, e noi gli crediamo, la moto è molto simile a quella che ha sempre guidato ma per qualche ragione non si sente confidente. Non si trova bene e nella MotoGP attuale se ti manca quel piccolo feeling non riesci a fare ciò che vorresti”