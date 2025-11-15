News Ticker

MotoGP | GP Valencia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal circuito Ricardo Tormo

di Jessica Cortellazzi15 Novembre, 2025
MotoGP | GP Valencia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Valencia MotoGP 2025 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito Ricardo Tormo dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Il più veloce delle pre-qualifiche è stato Pedro Acosta che ha preceduto Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Alex Marquez ha ottenuto il quarto tempo davanti ad Ai Ogura e Jack Miller.

Fabio Di Giannantonio ha chiuso settimo, seguito da Fermin Aldeguer, Joan Mir e Fabio Quartararo che chiude la Top 10.

Dalla Q1 passeranno tra gli altri i nostri Francesco Bagnaia, Luca Marini, Enea Bastianini, Nicolò Bulega (che ha debuttato a Portimao sulla Ducati lasciata libera dall’infortunato Marc Marquez, ndr). Sono rientrati anche Maverick Vinales e Jorge Martin.

Pedro Acosta il più veloce delle Pre-Qualifiche GP di Valencia MotoGP 2025

Foto Gallery Pre-Qualifiche GP di Valencia MotoGP 2025

Foto MotoGP SBK

Ultime news