MotoGP | GP Valencia, Quartararo Day 1: “Speriamo di poter fare un passo in avanti”
Top 10 per "El Diablo" e accesso diretto in Q2
di Jessica Cortellazzi14 Novembre, 2025
GP Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo riesce sempre a mettere la pezza e oggi, nonostante qualche problema nel turno di Prove a causa di una perdita di carburante, il pilota della Yamaha è riuscito a concludere in decima posizione, assicurandosi così l’accesso diretto in Q2.
Dichiarazioni Fabio Quartararo Prove GP Valencia MotoGP 2025
“Ho avuto un problema con la perdita di carburante durante le prove. A parte questo, faticavo a trovare un buon feeling con l’anteriore. Speriamo di poter fare un passo avanti domani, anche sul giro di velocità, così mi sentirò un po’ più a mio agio. Sembra che la nostra base nelle ultime due gare non si traduca bene qui, ma stiamo cercando di capire cosa possiamo fare”
