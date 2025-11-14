MotoGP

MotoGP | GP Valencia, Quartararo Day 1: “Speriamo di poter fare un passo in avanti”

Top 10 per "El Diablo" e accesso diretto in Q2

di Jessica Cortellazzi14 Novembre, 2025
MotoGP | GP Valencia, Quartararo Day 1: “Speriamo di poter fare un passo in avanti”MotoGP | GP Valencia, Quartararo Day 1: “Speriamo di poter fare un passo in avanti”

GP Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Fabio Quartararo riesce sempre a mettere la pezza e oggi, nonostante qualche problema nel turno di Prove a causa di una perdita di carburante, il pilota della Yamaha è riuscito a concludere in decima posizione, assicurandosi così l’accesso diretto in Q2.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Prove GP Valencia MotoGP 2025

“Ho avuto un problema con la perdita di carburante durante le prove. A parte questo, faticavo a trovare un buon feeling con l’anteriore. Speriamo di poter fare un passo avanti domani, anche sul giro di velocità, così mi sentirò un po’ più a mio agio. Sembra che la nostra base nelle ultime due gare non si traduca bene qui, ma stiamo cercando di capire cosa possiamo fare”

3.3/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00042motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00014motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00002motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00051motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00047motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00038motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00035motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00004motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00023motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00041motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00055motogp-gp-comunitat-valenciana-valencia-conferenza-stampa-2025-00016

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news