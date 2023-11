MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Vinales: “Non abbiamo rimpianti”

MotoGP Valencia Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, in quarta posizione.

È stata una giornata positiva per Maverick Viñales che, nelle qualifiche del mattino, ha conquistato la sua prima pole in sella alla RS-GP. Scatterà dalla prima casella domani, nell’ultimo GP della stagione. Nella Sprint di oggi è partito bene passando Bagnaia alla prima curva. Ha condotto la gara breve con sicurezza nei primi sei giri quando, avendo scelto una copertura media al posteriore, ha dovuto arrendersi alle migliori performance dei piloti equipaggiati con la morbida. È rimasto agganciato al gruppetto dei primi chiudendo quarto, a meno di un secondo dal podio, migliore tra tutti i piloti che avevano optato per la sua stessa scelta di copertura.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Valencia MotoGP 2023

“È stata una giornata positiva e conquistare la mia prima pole con Aprilia è stato fantastico. Non abbiamo rimpianti per la Sprint, la scelta della gomma media sembrava davvero la migliore. Invece è successo qualcosa di inaspettato e alla fine chi aveva scelto la morbida aveva una prestazione nettamente migliore. Questo ci lascia molti dubbi per il GP di domani perché la gomma morbida ha dimostrato di essere costante fino agli ultimi giri. Però sono contento del lavoro che abbiamo fatto, la moto andava benissimo, quindi si tratta di analizzare bene i dati e fare la scelta giusta”.

