MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Espargarò: “Ho dovuto fare i conti con l’infortunio”

MotoGP Valencia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, in 14esima posizione.

Conquistata ieri la seconda qualifica, Aleix ha dovuto fare i conti con una forma fisica pesantemente condizionata dalla frattura al perone sinistro rimediata meno di una settimana fa in Qatar. È scattato dalla quarta fila e ha faticato a rimontare posizioni chiudendo al tredicesimo posto.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Valencia MotoGP 2023

“Ovviamente, ho dovuto fare i conti con l’infortunio. Però devo congratularmi con i medici della clinica mobile, il loro livello è incredibile e hanno fatto un grande lavoro e non avevo troppo dolore. A volte ci lamentiamo di quello che non va nel Campionato ma, allo stesso modo, dobbiamo riconoscere le cose positive e il livello della Clinica Mobile è una di queste. Malgrado questo non avevo forza nella gamba ed era difficile muovermi in sella, cosa che su una pista come Valencia penalizza molto. Comunque dopo la Sprint di oggi sono più fiducioso riguardo la mia tenuta in gara, voglio portare la moto al traguardo perchè tutti, dai tifosi ad Aprilia, se lo meritano dopo questa stagione”.

