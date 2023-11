MotoGP | Il Team RNF fa chiarezza sul suo futuro

MotoGP Aprilia RNF – Il Team Aprilia RNF che fa correre Miguel Oliveira e Raul Fernandez con le Aprilia SAT MotoGP, attraverso un comunicato ha voluto fare chiarezza sul suo futuro, questo per evitare speculazioni e voci incontrollate su mancati pagamenti e presunti debiti.

Di seguito riportiamo il Press Statement del CryptoDATA RNF MotoGP Team che così recita:

“Ci sono molte speculazioni sulla stampa riguardo al CryptoDATA RNF MotoGP Team e per questo vogliamo fornire dei chiarimenti attraverso questo comunicato ufficiale.

Una cosa è chiara: il CryptoDATA RNF MotoGP Team ha un contratto per la partecipazione al Campionato MotoGP valido fino al 2026 assegnato dal Sepang Racing Team. Questo contratto ha termini e condizioni molto chiari e fino ad ora non ci è stata nemmeno notificata una violazione di un obbligo contrattuale. Ancor di più, non abbiamo ricevuto la disdetta di questo contratto.

Inoltre, RNF ha un contratto valido con Aprilia e non abbiamo ricevuto alcuna notifica di risoluzione anche di questo contratto. Le speculazioni sulla qualità dei ricambi per moto forniti da Aprilia a causa di “presunti” debiti sono false. Non ci sono debiti verso Aprilia e tutti gli importi sono saldati dall’inizio di quest’anno. Inoltre, oltre a quanto previsto dal contratto, abbiamo concordato meccanici aggiuntivi e effettuato con adempimento dei costi aggiuntivi.

È vero che la RNF aveva ricevuto un’offerta per il posto in griglia, a Madrid presso l’ufficio DORNA, tuttavia questa offerta è stata rifiutata ufficialmente più di 2 settimane fa e da allora non è stata avviata nessun’altra trattativa. Il CryptoDATA RNF MotoGP Team non ha debiti o contenziosi con i propri fornitori e tutta l’attività viene svolta secondo il business plan e secondo i termini contrattuali con i fornitori.

Il Team RNF è ancora di proprietà del 60% di CDT SPORTS AND MEDIA SRL e del 40% di Razlan Razali. La società RNF Racing Ltd. è soggetta ad un audit interno da parte dell’azionista di maggioranza (CDT) per rivedere i processi interni e l’attività dei dipendenti. I cambiamenti nella gestione del team arriveranno con certezza poiché questo è stato un anno di transizione e dopo l’audit metteremo in atto processi di ottimizzazione delle risorse umane per implementare la strategia con tattiche per ottenere performance nel team.

La decisione di Razlan Razali di non far parte del management del Team RNF non è stata presa solo ieri, ma più di un mese fa, a causa della pressione esercitata dagli azionisti a seguito delle scarse prestazioni e decisioni finanziarie.”

