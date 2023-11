MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Quartararo: “Ho fatto una delle partenze migliori della mia carriera

MotoGP GP Valencia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota francese, in lotta per le posizioni importanti è stato vittima di una scivolata, fortunatamente senza conseguenze, a 9 giri dalla fine.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Valencia MotoGP 2023

“Ho dato tutto me stesso. Ho fatto una delle partenze migliori della mia carriera. La prima frenata e i primi giri sono stati abbastanza buoni, quindi sono abbastanza felice. Speriamo di poter fare la stessa partenza domani, e con una gara più lunga speriamo di poter fare un po’ meglio. Il feeling con la moto è stato molto bello nella Sprint, come sempre. Il problema resta che non riusciamo a fare un buon giro di qualifica. Ma in termini di ritmo, sappiamo di essere superveloci. Domani, con una partenza uguale o migliore e una gara più lunga in cui possiamo essere un po’ più tranquilli, penso che potremo entrare nella top 6.”